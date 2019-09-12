"النقد الدولي" يتوقع تخفيض الناتج الاقتصادي العالمي 0.8%

ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% في 2020، وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.
نقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية عن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس القول إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
وقال رايس إن ركودًا عالميًا ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد، وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر القادم.
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