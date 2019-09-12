استمرار العروض التجارية لـ"التقارير حول سارة وسليم" في تونس

تستمر العروض التجارية للفيلم الروائي التقارير حول سارة وسليم للمخرج مؤيد عليان في تونس، في سينمات سينيمدارات بمدينة قرطاج، وسينما البرناس وسينما ABC بالعاصمة تونس.

وكان الفيلم قد حصل على انطلاقة تجارية في الإمارات لمدة أسبوعين من خلال سينما عقيل.

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فاز الفيلم بـ9 جوائز دولية، ضمن مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم مثّل فيها دولة فلسطين بداية من عرضه الأول عالميًا في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو ضمن مسابقته الرسمية (نمر هيڤوس)، بالإضافة إلى جائزة الجمهور (هوبرت بالس).

الفيلم من تأليف رامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وتدور أحداثه في القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.