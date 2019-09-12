سعر آيفون 11 فى مصر.. ومواصفات الـ3 نسخ

كشفت شركة "أبل" عن هاتفها الأحدث والأرخص بين السلسة هذا العام "iPhone 11"، وذلك في مؤتمر عقد على مسرح "ستيف جوبز" في كوبرتينو الثلاثاء الماضي 10 سبتمبر.

ومن أبرز مواصفات "iPhone 11"، أن الهاتف مدعوم بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim والـ eSIM.

ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

يأتي هاتف "iPhone 11" مضاد للماء والغبار بشهاده IP68 حتى 2 متر لمدة نصف ساعة.

يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الألومنيوم كما في هاتفها السابق الـ iPhone XR.

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الشاشة تأتي بشكل النوتش من نوع Liquid Retina IPS LCD بمساحة 6.1 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 828×1792 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 19.5:9 مع وجود طبقة حماية كما هو معتاد من أبل من نوع oleophobic coating مع زجاج مضاد للخدش فهي نفسها شاشة iPhone XR فلا جديد يذكر بالنسبة لها.

يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي:

- هاتف iPhone 11 سعره 699 دولارًا (= 11 ألفًا و530 جنيهًا مصريًا).

- هاتف iPhone 11 pro سعره يبدأ من 999 دولارًا (= 16 ألفًا و433 جنيهًا مصريًا).

- هاتف iPhone 11 pro max ويبدأ سعره من 1099 دولارًا (= 18 ألف جنيه مصري).