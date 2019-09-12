تقرير يشكك بقدرة روسيا وأوروبا على الهبوط فوق المريخ

يبدو أن عدم نجاح اختبارات منظومة مظلات وحدة إنزال النموذج الروسي – الأوروبي لمحطة ExoMars-2020، يهدد بتأخير إطلاق البعثة إلى المريخ.
ويشير موقع ArsTechnica الأمريكي، استنادًا إلى مصادره الخاصة، إلى أنه إضافة إلى فشل اختبارات منظومة المظلات مرتين في شهري مايو وأغسطس، وقد فشل اختبار ثالث، لم يعلن عنه.
يضيف الموقع، أنه خلال 60 سنة الأخيرة كانت هناك 21 محاولة للهبوط على سطح الكوكب الأحمر، تكللت ثمانى منها بالنجاح وجميعها لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
ويذكر أن الاختبار الأخير لمنظومة مظلات ExoMars-2020 الذي جرى في شهر أغسطس الماضي في ميدان "إيسرانج" لتجارب الصواريخ في السويد، انتهى بالفشل، حيث ارتفع النموذج عدة كيلومترات ولكنه تحطم أثناء الهبوط.
وكانت وحدة الهبوط Schiaparelli لبعثة ExoMars-2016 قد تحطمت في شهر أكتوبر عام 2016 عند هبوطها على سطح المريخ بسبب توقف محركات كبح السرعة عن العمل قبل موعدها جراء خطأ في منظومة التحكم.
هذا ومن المقرر إطلاق ExoMars-2020 في عام 2020 المقبل، حيث أعدت روسيا صاروخ النقل "بروتون-إم" ووحدة الإنزال مع وحدة الهبوط، وأجهزة للعربة المريخية. وستكون إدارة وتوجيه نظم البعثة من قبل وكالة الفضاء الأوروبية. وبعد مغادرة العربة المريخية لوحدة الهبوط تسلم إدارتها إلى مؤسسة "روس كوسموس" الروسية.
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