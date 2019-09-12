الخارجية الروسية: لافروف يزور العراق الشهر المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليومالخميس، أن الوزير سيرجي لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى العراق يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل.
وأضافت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي ـ أنه خلال الزيارة سيجتمع لافروف مع قيادة البلاد في بغداد، وكذلك مع قيادة إقليم كردستان العراق في أربيل، لتبادل الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج.
وأكدت زاخاروفا أن اهتماما خاصا سيولى لتطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار التطرف الديني، بالإضافة إلى بحث آفاق تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والعراق وتطويرها الشامل، بما في ذلك التعاون في مجال الوقود والطاقة والمجال الإنساني.
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