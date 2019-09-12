رئيس وزراء كوسوفو يلغي مشاركته في قمة "مجموعة فيشجراد"بالتشيك

قرر رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناج، إلغاء مشاركته في قمة "مجموعة فيشجراد"، تشمل دول وسط أوروبا، وذلك بعد عبارات مسيئة أطلقها الرئيس التشيكي ضد بلاده.

ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية عن رئيس وزراء كوسوفو قوله اليو" الخميس، إنه أبلغ نظيره التشيكي، أندريه بابيس، بعدم إمكانه المشاركة في قمة فيشجراد مع دول البلقان الغربية بسبب أجندته السياسية الخاصة قبيل الانتخابات العامة في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك من دون التطرق للمزيد وتتكون مجموعة فيشجراد من دول بولندا وسلوفاكيا والتشيك والمجر.

يُشار إلى أن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان قد دعا - خلال زيارة له إلى صربيا الأربعاء الماضي، إلى ضرورة إلغاء بلاده اعترافها باستقلال كوسوفو عن صربيا، الذي وقع عام 2008 واعترفت به أكثر من 100 دولة حول العالم.