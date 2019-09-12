اكتشاف مقبرة جماعية في التشيك

عثر علماء الآثار على مقبرة جماعية في معسكر أقامته ألمانيا النازية، في جمهورية التشيك، يعود إنشائها إلى عام 1943.
وكشف متحف الآثار الروماني بالتشيك أمس الأربعاء، عن مقبرة جماعية في موقع معسكر اعتقال "Lety" سابق للنازية وتحوي عظام لبالغين وأطفال، وذلك وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقال المتحف في بيان إن رفات البالغين من طائفة "الروم"، مشيرا إلى أنه تم أخذ عينة من الحمض النووي من رفات امرأة دفنت في الموقع النازي ويجري فحصها ومضاهاتها مع أقاربها للتأكد من هويتها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء معسكر Lety من قبل النازيين في عام 1940 أثناء احتلالهم للأراضي التشيكية وعمل لمدة 3 سنوات، وتوفي أكثر من 300 فرد من طائفة الروم هناك نتيجة لظروف المعسكرات غير الإنسانية، وتم ترحيل مئات آخرين في وقت لاحق إلى معسكر الموت في أوشفيتز وقتلوا هناك.
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