موسكو تطالب واشنطن العثور على "سمولينكوف"

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو طالبت واشنطن عن طريق الانتربول الدولي، بالعثور على المواطن الروسي أوليج سمولينكوف، الذي اختفى مع عائلته في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا ـ "اختفى مواطن روسي على أراضي دولة أجنبية مع عائلته بأكملها، لهذا تم فتح قضية جنائية بهذا الصدد في روسيا".

Advertisements

وأضافت المتحدثة الروسية "في هذا الصدد، تم سؤال واشنطن، عن طريق الانتربول الدولي، حول حقيقة أختفاء مواطن روسي وتواجده على أراضي الولايات المتحدة".

يشار في هذا الصدد إلى أنه بحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن سمولينكوف كان عميلا لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية داخل مركز صنع القرار في روسيا.