شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب نائب رئيس الجبهة الثورية مالك عقار بنظام للحكم الذاتي في المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وإعطاء صلاحيات تشريعية واسعة لأهل المنطقتين ليتمكنوا من إدارة أنفسهم بشكل كامل في ظل وجودهم في إطار الدولة السودانية. وقال عقار لـ(القدس العربي): “هذا لا يتوقف علينا فقط، ويجب أن ينسحب على كل أقاليم السودان”، وأكد أنه من المستحيل إدارة الدولة من مركز واحد وأنه لا بد من وجود نظام لا مركزي، وتابع: “نحن نريد هذا النمط من الإدارة للدولة”. المادة السابقة سلام جوبا.. بقلم لينا يعقوب المقالة القادمة (كوز).. مهمة غندور!.. بقلم ضياء الدين بلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقار: نطالب بالحكم الذاتي لمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.