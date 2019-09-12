سيول هائلة تجتاح النيل الابيض وتخلف الدمار ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتاحت السيول أجزاء واسعة من قرى منطقة (الحديب) بمحلية الجبلين.

ووقف والي النيل الأبيض المكلف حيدر على الطريفي على الأضرار والخسائر التي خلفتها السيول بتلك القرى، ووجه إدارة الدفاع المدني وغرفة الطوارئ بالولاية بإجراء المعالجات اللازمة لحماية المنازل التي تحيط بها المياه من كل الاتجاهات وتوصيل المواد الإغاثية لبعض القرى التي انقطعت جراء السيول مع توفير (1000) جوال بلاستيك لعمل المتاريس لحماية الجزء الشرقي من المنطقة من السيول. المادة السابقة الزردية الأمريكية.. بقلم عبد اللطيف البوني المقالة القادمة تفاصيل “مثيرة” تكشف “الخطة الأصلية” لاغتيال تفاصيل “مثيرة” تكشف “الخطة الأصلية” لاغتيال خاشقجي

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