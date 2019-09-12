اسياس افورقي يزور الخرطوم يوم السبت المقبل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل الخرطوم بعد غداً السبت الرئيس الأريتري أسياس أفورقي.

وبحسب (وكالة السودان للأنباء)، فإن أفورقي يصل الخرطوم في زيارة رسمية تمتد ليومين يلتقي خلالها رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

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