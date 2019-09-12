الاتحاد الأوروبي يعلن جاهزيته لدعم السودان

أكدت القائمة بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، نادية ليختنبرجر، جاهزية الاتحاد والدول الأعضاء فيه، لدعم السودان.

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وقالت ليختنبرجر في بيان يوم الخميس، بحسب الشروق – إنها التقت مجموعة من المستشارين في الحكومة السودانية الجديدة، بحضور، وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، لبحث أولويات الحكومة الانتقالية.

من جهة أخرى، أعلنت السفارة البريطانية في السودان، أن المعونة البريطانية، أطلقت برنامج “تعاضد”، لتقديم خدمات لـ63 ألف أسرة، تضم 315 ألف شخص، في ولايات إقليم دارفور غرب السودان، من خلال دعم سبل المعيشة الزراعية والتمويل الصغير والتغذية والحد من الكوارث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)