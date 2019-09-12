فضيحة في مباراة المريخ وهلال الجبال

التاريخ: 12-سبتمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة تسبب غياب اللاعبين الدوليين بالمنتخب الوطني عن تحضيرات مباراة المريخ وهلال الجبال والتي وبحسب السودان اليوم كان مقرراً قيامها الأربعاء الى تأجيلها . Advertisements ويجدر ذكره أن مدرب المريخ كان يعول على لاعبي المريخ في إكمال النقص الحاد الذي يعانيه المريخ خاصة أن عدد حضور اللاعبين كان خمسة لاعبين فقط وهو ما سبب حرج لمدرب المريخ إبراهومة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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