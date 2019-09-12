فضيحة في مباراة المريخ وهلال الجبال

التاريخ: 12-سبتمبر-2019
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تسبب غياب اللاعبين الدوليين بالمنتخب الوطني عن تحضيرات مباراة المريخ وهلال الجبال والتي وبحسب السودان اليوم كان مقرراً قيامها الأربعاء الى تأجيلها .
ويجدر ذكره أن مدرب المريخ كان يعول على لاعبي المريخ في إكمال النقص الحاد الذي يعانيه المريخ خاصة أن عدد حضور اللاعبين كان خمسة لاعبين فقط وهو ما سبب حرج لمدرب المريخ إبراهومة
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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