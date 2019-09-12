الداخلية: (9) معابر جاهزة للتبادل التجاري مع جنوب السودان

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أكد رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر، جاهزية (9) معابر حدودية مع دولة جنوب السودان، وقال الطاهر لدى لقاء وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بوزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، إن هيئة الجمارك جاهزة للعمل بتلك المعابر لتكملة كافة الإجراءات الجمركية عبر الربط الشبكي، خاصة وأن الحركة التجارية تعود بفوائد في مجال الصادرات للدولتين، بجانب الحد من عمليات التهريب بوجود عدد (9) معابر حدودية بين البلدين.

من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، بحسب صحيفة آخر لحظة – بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهريب خاصة هيئة الجمارك في الاستفادة من المعلومات والبيانات الخاصة بحركة التجارة.

الخرطوم (كوش نييوز)