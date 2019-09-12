ضربة موجعة للهلال قبل موقعة انيمبا النيجيري

التاريخ: 12-سبتمبر-2019
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تعرض فريق الكرة بنادي الهلال لضربة موجعة، قبل موقعة الفريق أمام نادي أنيمبا، جراء تأكد عدم مشاركة مدافعه الجديد التونسي شهاب بن فرج، في مباراة الذهاب المقرر إقامتها على الاراضي النيجيرية، جراء مشكلات قيده بسجلات الفريق لدى الاتحاد الإفريقي “كاف”.
وبحسب السودان اليوم تأخر وصول أوراق اللاعب الممهدة لاكتمال قيده في السجل الإفريقي، على أمل وصولها قبل موقعة الرد بالقلعة الزرقاء.
ويأتي غياب بن فرج في وقتٍ يعاني دفاع النادي من عدم جاهزية ثلاثة من عناصر الخط الخلفي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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