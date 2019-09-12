السدود تشرع في مقاضاة منظمة زيرو فساد

التاريخ: 12-سبتمبر-2019
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شرعت وحدة تنفيذ السدود في اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمة زيرو فساد لما ساقته من اتهامات قالت إنها صاحبت عملية إنشاء مشروع سد مروي.
وقال المدير العام لوحدة تنفيذ السدود موسى عمر أبو القاسم إن مشروع سد مروي تم تمويله من قبل الصناديق العربية، وأوضح أن عمليات التحويل المرتبطة بسقف التمويل لا تسدد في حساب الحكومة، وإنما تتم بها تغذية حساب المقاول بعد إجراءات مقيدة ومشددة تتصل بإصدار شهادة من قبل الاستشاري تفيد بإنجاز العمل والمهام عبر وزارة المالية، فضلاً عن اتباع ذات الإجراءات في خطوط الكهرباء، والتي تم تمويلها من الحكومة الصينية بإجراءات مستندية من وزارة المالية الاتحادية.
كما أشار إلى أن وحدة السدود لا تصرف مباشرة على أي من مشروعاتها، إنما الصرف والدفعيات للشركات المنفذة تتم عبر وزارة المالية بعد شهادة إنجاز تصدرها الوحدة.
وأكد موسى بحسب صحيفة آخر لحظة – أن الوحدة ظلت ترصد الحملة الممنهجة والتربص المفضوح الذي يستهدف مشروعاتها والعاملين فيها، مما يؤكد تداخل أجندات كثر لاتضع مصلحة البلاد ضمن اهتماماتها، كما أن الوحدة ملتزمة كغيرها من مؤسسات الدولة بالمراجعة السنوية، وقد تم فحص ومراجعة مستنداتها المالية من بداية إنشاء الوحدة وحتي تاريخه، عبر ديوان المراجع القومي.
الجدير بالذكر أن سد مروي تم تصميمه بسعة قصوى تقدر بـ1250 ميقاواط بعدد 10 وحدات، بطاقة منتجة سنوياً تقدر بـ 5500 قيقاواط ساعة حسب دراسة الجدوى، وعملياً تجاوزت الطاقة المنتجة إلى أكثر من 6600 قيقاواط ساعة سنوياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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