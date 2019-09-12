وفاة شخص بالعاصمة يشتبه إصابته بالكوليرا

التاريخ: 12-سبتمبر-2019 فى : أخبار 36 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة الصحة عن وفاة شخص بضاحية “أمبدة” في أم درمان يشتبه في إصابته بمرض الكوليرا. وكشف وكيل الوزارة المكلف سليمان عبد الجبار بحسب (الإنتباهة) عن ظهور حالات اشتباه في مستشفيات الخرطوم ونهر النيل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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