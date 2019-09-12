وصول (5) بواخر محملة بمشتقات النفط لميناء بورتسودان

التاريخ: 12-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 67 مشاهدة Advertisements كشفت إدارة ميناء بورتسودان عن وصول(5) بواخر محملة بأكثر من (180) ألف طن متري من الجازولين والفيرنس وغاز الطبخ. وأكد مدير ميناء الخير للبترول عبد الرحمن عثمان قرشي حسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن البواخر التي وصلت للميناء تشمل باخرتين من الجازولين بإجمالي (87) ألف طن متري يجري العمل لاستكمال الإجراءات لدخولهما المربط، وباخرة أخرى لغاز الطبخ بحمولة (5500) طن متري، بجانب باخرتين بحمولة (88) ألف طن متري من الفيرنس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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