إنجلترا تقترب من الانسحاب أمام بلغاريا

وجه منتخب إنجلترا لكرة القدم رسالة تهديد بالانسحاب من مباراة بلغاريا في نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
وكان الدولي الانجليزي رحيم سترلينج نجم مانج سيتي، قد تعرض لـهتافات عنصرية في عدة مباريات مع الأسود الثلاثة، آخرها ضد كوسوفو.
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنّ غاريث ساوثغايت تحدث مع رئيس الاتحاد الإنجليزي، وطلب منه الموافقة على هذه الفكرة.
وأوضحت الشبكة، أن اللاعبين هددوا بمغادرة الملعب حال التعرض لهتافات عنصرية أخرى، مطالبين اليويفا بالتدخل.
كانت جماهير بلغاريا قد تعرضت لعقوبة بالحرمان من نصف الجماهير أمام انجلترا؛ بسبب هتافهم العنصري في لقاء التشيك.
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