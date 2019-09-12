نجم المنتخب الإيطالى يقترب من تجديد عقده مع سان جيرمان

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أنّ النجم الإيطالي ماركو فيراتي Marco Verratti اقترب من تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ26 عامًا وافق مبدئيًا على تجديد عقده مع ناديه حتّى عام 2024، مع راتب قدره 12 مليون يورو في الموسم الواحد، علمًا بأن راتبه حاليًا قدره 7 ملايين يورو.
ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 قادمًا من فريق بيسكارا الإيطالي، وشارك حتّى الآن أكثر من 300 مباراة.
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