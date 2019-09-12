نجوم الفورملا 1 في زيارة مايكل شوماخر في المستشفى

كشفت صحيفة Le Parisien ان المزيد من الزوار قد اتوا لزيارة أسطورة ​الفورمولا 1​ ​مايكل شوماخر​ في المستشفى الباريسي الذي هو فيه حاليًا لتلقي علاج متقدم للتعافي من أصابته الراسية. وكتبت الصحيقة أن عدة سائقي فورمولا 1 سابقين زاروا شوماخر. Advertisements يُذكر أن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ​جان تود​ قد زار شوماخر في بداية الأسبوع حسب الصحيفة نفسها ولم يصرّح للإعلام. تجدر الإشارة أن وضع شوماخر الطبي غير معلوم منذ إصابته منذ 5 سنوات كون زوجته كورينا لا تريد أي معلومات عنه في الصحف.

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