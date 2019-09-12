مورينيو: رونالدو سيظل قادرًا على إحراز الأهداف حتى سن الـ50

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بمواطنه كريستيانو رونالدو بعد تسجيله رباعية أمام ليتوانيا بتصفيات يورو 2020، مؤكدًا أنه سيظل يحرز الأهداف حتى سن الخمسين.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا» اليوم الخميس، إن «ما يقوم به ليس مفاجأة بالنسبة لي. إنه يبلغ من العمر 34 عامًا ولا يزال لاعبًا رائعًا ينافس بأعلى المستويات بطموحات كبيرة».

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وأضاف مورينيو، الذي لعب رونالدو تحت قيادته بنادي ريال مدريد الإسباني ما بين عامي 2010 و2013، أن «هذا لا يفاجئني لأن رونالدو، بالمعايير الجينية، يعد حالة تستحق الدراسة ونفس الشيء ينطبق على عقليته».

وتابع «رونالد ظاهرة، فهو شخص يفكر فقط في الفوز والتطور. لذلك لست متفاجئًا. وأعتقد أنه عندما يصل كريستيانو لسن الـ50، سيدعوه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمباراة أساطير وسيسجل. أنا متأكد من ذلك».