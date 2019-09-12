"النني" على خطى "وردة".. فتاة تفضح نجم الفراعنة على إنستجرام

في واقعة جديدة، أو ربما فضيحة جديدة، تخص نجوم المنتخب الوطني، زعمت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، نشر فتاة تدعى بيرين جونى محادثات لها مع نجم الفراعنة محمد النني المنضم حديثا لصفوف نادي بشكتاش التركي قادما من ارسنال الإنجليزي.

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