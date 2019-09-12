بوكيتينو: توتنهام محبط بسبب توقيت إصابة لو سيلسو

اعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم،اليوم الخميس، إن إصابة جيوفاني لو سيلسو في المباراة الدولية التي كان يخوضها تمثل ضربة لتوتنهام.

ولاعب وسط منتخب الأرجنتين على حد سواء نظرا لأنه كان قد بدأ في التأقلم مع الأجواء الجديدة المحيطة به في البطولة.

وعانى لو سيلسو، المنضم على سبيل الإعارة لتوتنهام في اليوم الأخير لفترة الانتقالات قادما من ريال بيتيس الإسباني، من إصابة في أعلى الفخذ خلال تعادل الأرجنتين سلبيا مع تشيلي الأسبوع الماضي

وأكد النادي أمس الثلاثاء أنه سيبتعد حتى نهاية أكتوبرالمقبل.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مباراة الفريق على أرضه بعد غد السبت أمام كريستال بالاس "إنه موقف حزين، أنا في غاية الإحباط لأن جيوفاني كان يمر بالشهر الأول لتأقلمه مع النادي، كافة الأمور كانت

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تسير على ما يرام،يجب أن ننتظر تعافيه الآن...لا يوجد أي شيء يمكن أن يغير الحقيقة، نحن محبطون جميعا ومنتخبه الوطني حزين أيضا، لا يمكن أن نغير الموقف ومن المهم دوما توقع مثل هذه الأمور".

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما هو ثالث لاعب من المنضمين للفريق في فترة نهاية الموسم الذي يبتعد للإصابة عقب غياب تانجاي ندومبلي عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الفخذ بينما لم يخض رايان

سيسينيون مباراته الأولى مع النادي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف بوكيتينو "نحتاج لتقييمه سيسينيون غدا، الأمر ذاته ينطبق على تانجاي ندومبلي وكايل ووكر-بيترز (المصاب في عضلات الفخذ الخلفية)".