نوفاك مهدد بالغياب عن ملاعب التنس

بسبب إصابة في الكتف، بات النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، مهددا بالغياب لفترة طويلة عن ملاعب التنس.
وقال الصحفي السويسري الموثوق، أرنو كيريوتي، في تغريدة له على "تويتر": "هناك معلومات تفيد بأن دجوكوفيتش قد يضطر لإجراء عملية جراحية لعلاج كتفه" وهو ما سيعني غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.
وأكد الصحفي في مجلة "نيويورك تايمز"، كريستوفر كلاري، هذه المعلومات، حيث كتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "سمعت أن كتف دجوكوفيتش قد يتطلب أكثر من مجرد راحة"، في إشارة إلى إمكانية خضوع ابن الـ 32 عاما لعملية جراحية.
وانسحب دجوكوفيتش بسبب إصابة في الكتف من الدور ثمن النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة الأخيرة، التي توج بلقبها غريمه الإسباني، رافائيل نادال، على حساب الروسي دانييل مدفيديف.
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