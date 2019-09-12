منافسة محتدمة بين غزال وريبيري لقيادة فيورنتينا أمام يوفنتوس

دخل الجزائري رشيد غزال في منافسة محتدمة مع الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، من أجل المشاركة أساسيا في تشكيلة فيورنتينا أمام يوفنتوس، المقررة إقامتها يوم السبت بملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث في الدوري الإيطالي.

وكشفت قناة "سكاي سبورت - إيطاليا" أن فيتشينزو مونتيلا مدرب "الفيولا" لم يحسم هوية اللاعب الذي سيشغل مركز الجناح الأيسر في موقعة فلورنسا.

وسيحسم مونتيلا خياره النهائي بخصوص التشكيل الأساسي الذي سيعول عليه أمام "السيدة العجوز" في أعقاب تدريب يوم الخميس.

ويمتلك ريبيري حظوظا أكبر من أجل المشاركة أساسيا بحكم جاهزيته البدنية، عكس غزال البعيد عن أجواء المباريات الرسمية منذ شهر مارس الماضي، تاريخ المواجهة التي جمعت فريقه الأسبق ليستر سيتي بنظيره بورنموث، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر أن غزال، خريج مدرسة شبان أولمبيك ليون الفرنسي، ظهر بشكل جيد خلال المباريات التحضيرية التي لعبها فيورنتينا في فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهو ما جعله ينال إشادة مونتيلا.

ويسعى غزال لاستعادة مكانه في صفوف منتخب الجزائر بعد أن خرج من حسابات جمال بلماضي في الفترة الأخيرة بسبب نقص المشاركات.

ويعود آخر ظهور لغزال مع "الخضر" لعام 2018، تاريخ المواجهة أمام بنين في تصفيات أمم أفريقيا مصر 2019.

ويملك اللاعب في رصيده 177 مباراة في عالم الاحتراف سجل خلالها 19 هدفا وأهدى 24 تمريرة حاسمة.