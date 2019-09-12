فان دير سار يرفض مانشستر يونايتد بحثا عن المجد مع أياكس

أعلن إدوين فان دير سار، الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام الهولندي وحارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أنه يرفض منصب المدير الرياضي للأخير.

وقال فان دير سار، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الخميس: "أنا مستمتع بعملي مع أياكس، ولديّ دور مختلف وهو الرئيس التنفيذي".

وواصل: "أنا حقا أتطلع إلى جعل أياكس يعود إلى قمة الكرة الأوروبية".

ونجحت كتيبة أياكس بمجموعة من الوجوه الشابة في الموسم الماضي في التأهل لنصف النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد مسيرة شهدت إقصاء يوفنتوس الإيطالي من ربع النهائي وريال مدريد الإسباني في دور الـ16.

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وأضاف الحارس الهولندي المعتزل: "في العام الماضي أياكس كان قريبًا للغاية من المجد ولدينا فرصة رائعة للمواصلة هذا الموسم".

وسعت إدارة يونايتد إلى جلب حارس الفريق السابق في منصب المدير الرياضي على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكن يبدو أن فان دير سار لم يقتنع بالأمر.

وقضي فان دير سار 6 سنوات في يونايتد من 2005 إلى 2011 وفاز بدوري أبطال أوروبا 2008 وخسر النهائي في 2009 و2011.

وبالنسبة لأياكس، مثّل فان دير سار الفريق الهولندي بين عامي 1990 و1999، وعين في منصب المدير التسويقي للنادي في نوفمبر 2012، ثم الرئيس التنفيذي منذ نهاية 2016 وحتى الآن.