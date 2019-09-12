طالبان تتبنى الهجوم الانتحاري على القوات الخاصة الأفغانية

أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد،مسؤولية الحركة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في كابول، اليوم الخميس، فقتل ما لا يقل عن 4 جنود، وذلك في إطار تصاعد العنف بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الانتحاري فجر حافلة صغيرة ملغومة، عند مدخل المعسكر في منطقة تشاهار أسياب، فقتل أربعة من القوات الخاصة وأصاب 3 آخرين.

وقال مجاهد إن الانتحاري، نجح في التسلل إلى القاعدة قبل الهجوم.

ويسلط الهجوم الضوء على توقعات بتصاعد العنف بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات مع طالبان، لسحب القوات الأمريكية، وإنهاء 18 عاماً من الحرب في أفغانستان.

وأودى تفجير انتحاري لحركة طالبان في الأسبوع الماضي بعشرة مدنيين واثنين على الأقل من جنود حلف شمال الأطلسي بالقرب من السفارة الأمريكية في كابول.