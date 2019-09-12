بريطانيا توقع عقدا مع شركة محلية لبناء أسطول سفن حربية

قامت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، بتوقيع عقداً بـ 1.3 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مع شركة محلية لبناء أسطول جديد من السفن الحربية، يُتوقع أن يساعد أحواض بناء السفن في البلاد، التي تعاني صعوبات اقتصادية.

وأعلن تحالف شركات بابوك الدولي البريطاني أنه سيبدأ صنع 5 فرقاطات متعددة الاستخدامات في 2021 على أن تسلم في 2027، ورغم أن تجميع الفرقاطات سيكون في اسكتلندا، إلا أن التصنيع يشمل سلاسل إمدادات على امتداد البلاد.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "المملكة المتحدة جزيرة تتطلع إلى الخارج، نحتاج إلى قطاع صناعة سفن وبحرية ملكية يعكسان أهمية البحار لأمننا وازدهارنا"، وأضاف "أتطلع إلى ترميم التأثير البريطاني، وتفوقه عبر محيطات العالم".

ومن المتوقع أن يعزز العقد الوضع الاقتصادي لحوض هارلاند ووولف، لبناء السفن في بلفاست بأيرلندا، الذي اشتهر ببنائه سفينة تايتانيك ووضع في أغسطس تحت الحراسة القضائية، ويشمل تحالف شركات بابكوك أيضاً حوضاً لبناء السفن في غلاسغو، أممته من الحكومة الاسكتلندية لإنقاذه من الانهيار.

وقال الرئيس التنفيذي لبابكوك، آرتشي بيتيل: "ستوفر الفرقاطة آروهاد 140 لسلاح البحرية الملكية فئة جديدة من السفن ذات قدرة أكيدة على مهمات حفظ السلام والمهمات إنسانية ومكافحة العمليات العسكرية، بينما تقدم أيضاً للمجتمعات وسلاسل الإمداد في جميع أنحاء المملكة المتحدة مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية وفرص العمل".

وتعاني صناعة السفن البريطانية منذ عقود تدهوراً بسبب المنافسة المتنامية من صانعي السفن الآسيويين مثل كوريا الجنوبية، وأثار خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي مخاوف على التوظيف واليد العاملة المطلوبة.