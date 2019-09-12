نتنياهو يتوعد بالدخول في حملة عسكرية ضد غزة

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما على غزة، قائلا: "

لا مفر من الدخول في حملة عسكرية، حرب ضد غزة ".

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع تصعيد جديد على الحدود الإسرائيلية مع غزة، بعد إطلاق صواريخ من غزة على مناطق في جنوب إسرائيل في الأيام الماضية، رد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع لحركة حماس في غزة.

وأضاف نتنياهو "توقفوا عن الإثارة ، عندما تكون مسؤولاً عليك أن تقرر كيف تدير الحرب، أنا لا يمكنني إطلاقها فجأة قبل التأكد من توفر الظروف المثالية، لن نخرج ولو دقيقة واحدة قبل أن نكون مستعدين لحرب أخرى وهذه مسؤوليتي، أنا لا أعمل وفقاً للتغريدات ووفقاً لتهجماتكم".

وتابع نتنياهو في لقائه على راديو الإذاعة الإسرائيلية "كان" "توجد مسؤولية ويوجد عديمي المسوؤلية، ومواطنو إسرائيل يدركون جيداً أني أعمل بمسؤولية ومهنية وسنطلق الحملة العسكرية في الوقت المناسب جداً، والذي سأحدده"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحاته، اليوم: "نحتاج إلى نشاط، نشاط يُزيل التهديد. هناك نشاط واحد يمكن فعله، هو تدمير نظام حماس في غزة".

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة، من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، حيال سياسته تجاه قطاع غزة، كما ويتعرض لانتقادات دولية كذلك بعد الاعلان عن عزمه ضم غور الأردن لـ "إسرائيل".

ويسعى نتنياهو للفوز في الانتخابات المقررة في الـ17 من سبتمبر الجاري بكل ثمن، لضمان بقائه رئيسا للوزراء، ولمنع إمكانية محاكمته في ثلاثة قضايا جنائية متهم فيها بـ"تلقي ودفع الرشوة وخيانة الأمانة والخداع".

وتستعد الأحزاب الاسرائيلية لخوض الانتخابات المقبلة، التي ستكون الثانية التي تجري هذا العام بعد الانتخابات التي جرت في شهرابريل الماضي.

وأعلن نتنياهو، الثلاثاء الماضي، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من سبتمبر الجاري، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. Advertisements وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريس، قلق من نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات. وقال المتحدث إن "الأمين العام جوتيريس قلق من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات". وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن هذا الإجراء "سيمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. وسيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض الآمال بتحقيق السلام.