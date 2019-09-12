مساعد وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بأمن الأردن

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدني، ديفيد شينكر، التزام بلاده بأمن واستقرار الأردن، والازدهار الاقتصادي للشعب الأردني.
وذكرت السفارة الأمريكية في عمان ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ـ أن شينكر، الذي بدأ زيارة للأردن، اليوم الخميس، ضمن جولة له تشمل السعودية وتونس ولبنان، أكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتزام الولايات المتحدة العميق بمواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة لاستقرار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال شينكر: "من دواعي سروري أن أعود إلى الأردن كدبلوماسي، وأن أرى بنفسي قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تعود إلى سبعة عقود".
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