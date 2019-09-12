شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد سفير السودان بدولة الجنوب عادل إبراهيم، أنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك فور وصوله صباح اليوم “الخميس” إلى جوبا سينخرط في مُباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت لبحث العلاقات بين البلدين.

وقال إبراهيم في تصريح له لصحيفة الصيحة الصادرة صباح اليوم، إنّ حمدوك سيعقد لقاءات مع قادة الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال – الحلو، وأوضح أنّ رئيس الوزراء سَيُرافقه في الزيارة وزراء: الخارجية والداخلية والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة، وأشار إلى أنّ الوزراء المُرافقين لحمدوك سَيلتقون بنظرائهم في الجنوب لبحث العلاقات وكيفية دفعها في المجالات محل النقاش. المادة السابقة اتفاق جوبا يؤجل تشكيل التشريعي وحكومات الولايات…

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يصل جوبا اليوم ويجري مباحثات مع قادة الحركات المسلحة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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