اندفعت ما اندفعت صابنها.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* انتهى هاجس غارزيتو بعد طلع زيتنا.
* وصلنا مرحلة غرزة بقى لينا فيها زي ود ام بعلو.
* كان جات سيرتو اعصابنا تبوظ.
* نحمدك يا الله.
* لكن اتزرينا زرة كلب في جزارة والناس مضربة عن اللحمة.
* لكن المحيرني.
* موقف المجلس.
* حتى الخمسين الف دولار الوعد بسدادها ابونا آدم.
* قالوا قام فوق ورفض يقابل الفريق فاروق.
* بالغت يا آدم.
* ما تقول لي كمان ما بتعرف مقامات الرجال وقامات المريخ.
* الفريق فاروق لو جاء لي زول ميت.
* المرحوم بمرق من قبرو اجلالاً لسعادة الفريق فاروق.
* غايتو عملتها ظاااهرة يا سوداكال.
* سوداكال خليهو.
* المجلس ولا كان هاميهو.
* قاعدين وضاربين طناش من الموضوع ومقيلين تحت لافتة كتبوا عليها.
* اندفعت ما اندفعت صابنها.
* ده كلام يا ناس؟
* الصبة الشنو اقول ليكم!
* تعاملكم مع الموضوع فسر كتير من علامات الاستفهام التي كانت مرسومة على اذهان الناس.
* وبانت حقائق قلما توصف بانها ادانة واضحة لجنابكم تجعل من اجتنابكم القرب من المجالس مستقبلاً فرض عين.
* ويحلنا الحل بلة.
* ويبلنا البل حلة
* ويفكنا الفكة للسودان الحبيب.
* المهم.
* ذهب عهد الفساد واكل الاموال بالحرام.
* ونستشرف عهداً جديداً نود فيه أن نجد للحلال موطئ قدم في بلدنا ليبارك الله لنا وفينا.
* وبمناسبة الحرام دي.
* في نقاش اسري جمع العائلة بالصدفة حول مائدة الحوار.
* أحد المتعاطفين مع العهد البائد كان يحاول ان يجمل الصورة القبيحة لمنسوبي ذلك العهد، لتبرير تلك العفانات التي استولوا بها على البلاد ورزق العباد الحي منهم والمات.
* وبتبرير فطير قال في تصرفات الزول بكون ما عارفه حرام.
*الزول ده حبوبتو كنداكة.
* عاينت ليهو بقعر عينها وقالت:
* الحيوان بعرف الحلال من الحرام.
* صاحبنا طوالي لقي ليهو مدخل وقال:
* الحلال والحرام ربنا خص بيهم الانسان الذي كرمه وفضله على الحيوان.
* والحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات.
* (وصلح قعدتو) لقي ليهو مدخل عاد وقال:
* هذه الامور المتشابهات هي التي تجعل للمؤمن مخرجاً اذا حسنت نيته ورب العباد هو الوحيد الذي يعلم النوايا.
* لذا لا يصح ان نطلق على انسان وصف حرامي ولا يجوز شرعاً ان نصف عهداً بأنه عهد الحرامية.
* حبوبتو تعاين ليهو سااااي.
* وواصل:
* لذا الحيوان ما بعرف الحلال والحرام يا حاجة
*الحاجة قالت ليهو: بعرف
* قال ليها: دليلك
* قالت ليهو دليلي كديستي دي
* قال ليها كيف يعني؟
* قالت ليهو انا بقطع في اللحمة وكديستي حايمة تحتي.
* البديها ليها بتأكلها في محلها تحت كرعيني.
* والبتختفها بتجري بيها.
* دحين الكديسة ما عارفة الحلال من الحرام؟
* يا سلام عليك يا كنداكة يا خبيرة.
* فعلاً الحيوان بعرف الحلال والحرام.
* المهم.
* زي ما كان محمد الامين ووردي هما ايقونات النشيد في اكتوبر.
* كان دسيس هو أيقونة ثورتنا دي.
* كلمات بسيطة ولكنها عميقة اقتلعت الدولة القالوا عميقة.
* الحان جميلة تمكن ود ابرق من الغناء مع البلابل بدون نشاز.
* وكورال متفرد.
* كورال كفر بالجهوية فكانت كل اجزاء البلد له وطناً.
* كفر بالقبلية وكان اهلي بكل سحناتهم حضوراً.
* آمن بالتعايش الديني فكانت كل الاديان مقدسة تعزف سمفونية السلام.
* لله درك يا دسيس.
* المهم.
* نعود لمباراة المنتخب.
* المنتخب كان بايخ وليست له استراتيجية.
* المكاسب اتنين.
* التأهل وعودة الجماهير لمدرجات المنتخب بتلك العددية وأعلام السودان كانت حضوراً مشرفاً.
* ايها الناس.
* إن تنصروا الله ينصركم.
* أها.
* نجي لي شمارات والي الخرتوم.
* والينا.
* قدر ما اديناك شمار ما اشتغلت بينا.
* نقلبها شمارات حمدوك يا اخينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: بعد قصة الكديسة عاد كيفن الحيوان ما بعرف الحلال من الحرام؟
وإلى لقاء.
سلك
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