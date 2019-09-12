اندفعت ما اندفعت صابنها.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* انتهى هاجس غارزيتو بعد طلع زيتنا.

* وصلنا مرحلة غرزة بقى لينا فيها زي ود ام بعلو.

* كان جات سيرتو اعصابنا تبوظ.

* نحمدك يا الله.

* لكن اتزرينا زرة كلب في جزارة والناس مضربة عن اللحمة.

* لكن المحيرني.

* موقف المجلس.

* حتى الخمسين الف دولار الوعد بسدادها ابونا آدم.

* قالوا قام فوق ورفض يقابل الفريق فاروق.

* بالغت يا آدم.

* ما تقول لي كمان ما بتعرف مقامات الرجال وقامات المريخ.

* الفريق فاروق لو جاء لي زول ميت.

* المرحوم بمرق من قبرو اجلالاً لسعادة الفريق فاروق.

* غايتو عملتها ظاااهرة يا سوداكال.

* سوداكال خليهو.

* المجلس ولا كان هاميهو.

* قاعدين وضاربين طناش من الموضوع ومقيلين تحت لافتة كتبوا عليها.

* اندفعت ما اندفعت صابنها.

* ده كلام يا ناس؟

* الصبة الشنو اقول ليكم!

* تعاملكم مع الموضوع فسر كتير من علامات الاستفهام التي كانت مرسومة على اذهان الناس.

* وبانت حقائق قلما توصف بانها ادانة واضحة لجنابكم تجعل من اجتنابكم القرب من المجالس مستقبلاً فرض عين.

* ويحلنا الحل بلة.

* ويبلنا البل حلة

* ويفكنا الفكة للسودان الحبيب.

* المهم.

* ذهب عهد الفساد واكل الاموال بالحرام.

* ونستشرف عهداً جديداً نود فيه أن نجد للحلال موطئ قدم في بلدنا ليبارك الله لنا وفينا.

* وبمناسبة الحرام دي.

* في نقاش اسري جمع العائلة بالصدفة حول مائدة الحوار.

* أحد المتعاطفين مع العهد البائد كان يحاول ان يجمل الصورة القبيحة لمنسوبي ذلك العهد، لتبرير تلك العفانات التي استولوا بها على البلاد ورزق العباد الحي منهم والمات.

* وبتبرير فطير قال في تصرفات الزول بكون ما عارفه حرام.

*الزول ده حبوبتو كنداكة.

* عاينت ليهو بقعر عينها وقالت:

* الحيوان بعرف الحلال من الحرام.

* صاحبنا طوالي لقي ليهو مدخل وقال:

* الحلال والحرام ربنا خص بيهم الانسان الذي كرمه وفضله على الحيوان.

* والحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات.

* (وصلح قعدتو) لقي ليهو مدخل عاد وقال:

* هذه الامور المتشابهات هي التي تجعل للمؤمن مخرجاً اذا حسنت نيته ورب العباد هو الوحيد الذي يعلم النوايا.

* لذا لا يصح ان نطلق على انسان وصف حرامي ولا يجوز شرعاً ان نصف عهداً بأنه عهد الحرامية.

* حبوبتو تعاين ليهو سااااي.

* وواصل:

* لذا الحيوان ما بعرف الحلال والحرام يا حاجة

*الحاجة قالت ليهو: بعرف

* قال ليها: دليلك

* قالت ليهو دليلي كديستي دي

* قال ليها كيف يعني؟

* قالت ليهو انا بقطع في اللحمة وكديستي حايمة تحتي.

* البديها ليها بتأكلها في محلها تحت كرعيني.

* والبتختفها بتجري بيها.

* دحين الكديسة ما عارفة الحلال من الحرام؟

* يا سلام عليك يا كنداكة يا خبيرة.

* فعلاً الحيوان بعرف الحلال والحرام.

* المهم.

* زي ما كان محمد الامين ووردي هما ايقونات النشيد في اكتوبر.

* كان دسيس هو أيقونة ثورتنا دي.

* كلمات بسيطة ولكنها عميقة اقتلعت الدولة القالوا عميقة.

* الحان جميلة تمكن ود ابرق من الغناء مع البلابل بدون نشاز.

* وكورال متفرد.

* كورال كفر بالجهوية فكانت كل اجزاء البلد له وطناً.

* كفر بالقبلية وكان اهلي بكل سحناتهم حضوراً.

* آمن بالتعايش الديني فكانت كل الاديان مقدسة تعزف سمفونية السلام.

* لله درك يا دسيس.

* المهم.

* نعود لمباراة المنتخب.

* المنتخب كان بايخ وليست له استراتيجية.

* المكاسب اتنين.

* التأهل وعودة الجماهير لمدرجات المنتخب بتلك العددية وأعلام السودان كانت حضوراً مشرفاً.

* ايها الناس.

* إن تنصروا الله ينصركم.

* أها.

* نجي لي شمارات والي الخرتوم.

* والينا.

* قدر ما اديناك شمار ما اشتغلت بينا.

* نقلبها شمارات حمدوك يا اخينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: بعد قصة الكديسة عاد كيفن الحيوان ما بعرف الحلال من الحرام؟

وإلى لقاء.

سلك