كوتشينة الحكومة الانتقالية.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

• عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان.

• رمى (الغطا).

(2)

• عبد الـله حمدوك.

• ورقو فاتح..ومنتظر الخمسين.

(3)

• محمد حمدان دقلو (حميدتي).

• غيّر قفلتو مرتين!!.

(4)

• الصادق المهدي.

• ورقو عاوز ليه (كرت نص) عشان يتصلح.

(5)

• عمر الدقير.

• قفلتو ماتت.

(6)

• صلاح قوش.

• عامل (طوف).

(7)

• مريم الصادق المهدي.

• مرقها (الدبل) من الخمسين.

(8)

• منى أركو مناوي.

• ورقو أبيض.

(9)

• ياسر عرمان.

• قارش بوهيتين..ورقه سبعة وستة.

(10)

• الحزب الشيوعي السوداني.

• شايل جلاهو في إيدو.

(11)

• مجلس الوزراء – عمر بشير منيس.

• التسمية بتبدأ منه.

(12)

• وزارة الخارجية – أسماء محمد عبد الله.

• ورقها صغار.

(13)

• وزارة المالية – إبراهيم أحمد البدوي.

• عدد.

(14)

• وزارة التربية والتعليم – محمد الأمين التوم.

• فتوح!!.

(15)

• وزارة الصحة – أكرم علي التوم.

• شقلب الورق.

(16)

• وزارة الصناعة والتجارة – مدني عباس مدني.

• حرق مرتين وما قام.

(17)

• وزارة الحكم الاتحادي – يوسف آدم الضي.

• بيلعب للجلاء.

(18)

• وزارة الدفاع – الفريق أول جمال عمر.

• ورقو كلو (أغطية).

(19)

• وزارة الداخلية – الفريق أول إدريس الطريفي.

• حق الحكومة.

(20)

• وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – لينا الشيخ.

• ما شكت الورق كويس.

(21)

• وزارة العدل – نصر الدين عبد البارئ.

• الجواكر كلها في الصندوق.

(22)

• وزارة الشباب والرياضة – ولاء عصام البوشي.

• خلفت الجرة.

(23)

• وزارة التعليم العالي- انتصار الزين صغيرون.

• شمال الفاتح بقوم يا ناس.

(24)

• وزارة الثقافة والإعلام – فيصل محمد صالح.

• شايل فتوحو في إيدو.

(25)

• المجلس الأعلى الشؤون الدينية والأوقاف – نصر الدين مفرح.

• بقى في (الزوم).

(26)

• وزارة الطاقة والتعدين – عادل إبراهيم.

• كرت نص.

(27)

• وزارة الري والموارد المائية – ياسر عباس.

• كتمت.

(28)

• وزارة الزراعة – عيسى عثمان شريف.

• إلّا من الصندوق.

(29)

• وزير البنية التحتية.

• وزير الثروة الحيوانية.

• رئيس القضاء.

• النائب العام.

• كلهم (بوشه).

(30)

• عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

• بيلعب قبل ما يرموا ليه البايظ ..(مريّح خصمو).

(31)

• محمد ناجي الأصم.

• منتظرها تلف وتجيه تاني. المادة السابقة أنا ملك الموت.. بقلم سهير عبد الرحيم المقالة القادمة مصر: مفاجآت وتطورات خطيرة في قضية المقاول الفنان محمد علي

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