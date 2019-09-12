الاتحاد الأوروبي يؤكد جاهزيته لدعم السودان

أكدت نادية ليختنبرجر، القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، جاهزية الاتحاد والدول الأعضاء فيه، لدعم السودان.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان اليوم الخميس، إن ليختنبرجر التقت مجموعة من المستشارين في الحكومة السودانية الجديدة، بحضور عمر منيس، وزير شئون مجلس الوزراء، لبحث أولويات الحكومة الانتقالية.
من جهة أخرى، أعلنت السفارة البريطانية في السودان، أن المعونة البريطانية، أطلقت برنامج "تعاضد"، لتقديم خدمات لـ63 ألف أسرة، تضم 315 ألف شخص، في ولايات إقليم دارفور غرب السودان، من خلال دعم سبل المعيشة الزراعية والتمويل الصغير والتغذية والحد من الكوارث.
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