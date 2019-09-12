مخاوف روسية من إعلانات "جوجل"

أعرب أرتور زافالونوف، رئيس القسم القانوني للمدعي العام الروسي، عن اعتقاده بأن الإعلانات المستهدفة على الإنترنت، مثل منصات Google، قد تكون ثغرة للتدخل في شئون روسيا الداخلية.
وقال زافالونوف خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن الأفكار المطروحة بشأن.. Google، وقطعًا، الحديث عن مقدمي الخدمات الآخرين، الذين يستخدمون منصاتهم لنشر ما يسمى الإعلانات كما هم يتحدثون، والتي من المحتمل أن تكون نوعًا من الثغرات للتدخل في شئون قضايانا الداخلية.. هذا النهج غير مقبول بالنسبة إلى روسيا، تحدثنا عن هذا (الأمر)، بما في ذلك على الساحات الدولية، وفي الأمم المتحدة".
وقد أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" في 8 سبتمبر الجاري، رصدها لإعلانات سياسية على مواقع Google وFacebook، خلال "يوم الاقتراع الموحد"، حيث تمنع في هذا اليوم.
واعتبرت الهيئة هذه الإعلانات تدخلا في الشئون الداخلية لروسيا، مقدمة بيانات حول الانتهاكات، للجان البرلمانية، من أجل التحقيق في التدخل الأجنبي في شئون روسيا.
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