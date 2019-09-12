باكستان تدعو الهند لرفع القيود المفروضة على سكان كشمير

دعا الرئيس الباكستاني عارف علوي، السلطات الهندية إلى رفع جميع القيود المفروضة على سكان إقليم كشمير بشكل عاجل.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس الباكستاني أدان، في خطاب له ببرلمان بلاده، اليوم الخميس، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.
وكانت الهند قد ألغت في 5 أغسطس الماضي، الوضع الذاتي لإقليم "كشمير" وأرسلت تعزيزات عسكرية ووضعت السياسيين الكشميريين رهن الإقامة الجبرية داخل منازلهم في موقف أثار انتقادات شديدة ورافضة من جانب باكستان.
يُذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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