كندا تراجع مواقع النواب على الإنترنت

أعلن مجلس العموم الكندي، الخميس، أنه سيراجع جميع مواقع الويب الخاصة بنواب البرلمان، بعد أن كشف تحقيق أن العشرات منهم لديهم أجهزة تتبع يمكن استخدامها لتوجيه الإعلانات للحملات الانتخابية للأشخاص الذين زاروا المواقع.

وقالت هيذر برادلي، المتحدثة باسم مجلس العموم، إنه لا توجد قواعد خاصة بشأن المتتبعين، لكن لا يمكن للنواب استخدام المواقع الإلكترونية المتصلة بمجلس العموم لإعادة انتخاب أنفسهم.

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وتوصل تحقيق أجرته شبكة "سي بي سي نيوز" إلى أن 87%من مواقع الويب الخاصة بأعضاء الحزب الديمقراطي الجديد الآن تعيد التوجيه تلقائيًا إلى موقع حملة الحزب أو إلى مواقع حملات إعادة انتخاب النائب باستخدام أزرار التبرع.

وأعلن رئيس وزراء كندا جستن ترودو، أمس الأربعاء، حل البرلمان وبدء الحملة الرسمية للانتخابات الفيدرالية والتي ستجرى يوم 21 أكتوبر المقبل.