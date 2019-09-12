لزيادة الخصوصية والأمان.. "واتساب" يطرح 5 تحديثات جديدة

يقدم تطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل مميزات جديدة للتطبيق بشكل مستمر، وكشف مؤخرًا عن بعض التحديثات القليلة القادمة.

وقد قدم "واتساب" بالفعل ميزة إعادة التوجيه بشكل متكرر، في محاولة للحد من عدد الشائعات التي تدور حول منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

كما أدخل تطبيق الرسائل مستشعر بصمة الأصابع للوصول إليه كجزء من ميزة الأمان المتزايدة.

وعاد "واتساب" الآن مع بعض الميزات الإضافية للتطبيق.

دعونا نلقي نظرة على الميزات الخمسة الأكثر إثارة للاهتمام التي يخطط "واتساب" لتقديمها:

* دعم منصات متعددة

يعتزم "واتساب" لتقديم منصة تبادل الرسائل على منصات متعددة في وقتٍ واحدٍ. وبمجرد طرح هذه الميزة، سنكون قادرين على استخدام حساب "واتساب" واحد على عدة منصات في آنٍ واحدٍ. ولن يتم تسجيل الخروج من الجهاز السابق الذي كنا نستخدم تطبيق "واتساب" عليه.

* تشغيل الرسائل الصوتية في الإشعارات لنظام iOS

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هذه الميزة مخصصة لمستخدمي نظام iOS. سيسمح للمستخدمين بالاستماع إلى رسالة صوتية مباشرةً في لوحة الإشعارات، ولن تكون هناك حاجة لفتح الدردشة للاستماع إليها. ولن يتم إرسال استلام الرسالة الصوتية على الفور، إلا عند فتح الدردشة.

* مقاطع فيديو بوميرانج Boomerang

يقدم "واتساب" ميزة فيديو بوميرانج boomerang، والتي تشبه إلى حدٍ بعيدٍ ميزة تطبيق "انستجرام". وستكون متاحة في لوحة نوع الفيديو مع خيار التحويل إلى GIF. ووفقًا للتقارير، يعمل "واتساب" على هذه الميزة على مدار الأسابيع القليلة الماضية لجعلها خالية من أي أخطاء.

* الوضع الليلي Dark Mode

كان الكثيرون ينتظرون الوضع الليلي Dark Mode في "واتساب" منذ فترة طويلة، وهو ما سيكون متاحًا قريبًا. يحمي الوضع الليلي أعيننا من الضوء القاسي الخارج من هواتفنا الذكية. وبالنظر إلى مقدار الوقت الضخم الذي نقضيه في استخدام "واتساب"، فإن الوضع الليلي سوف يثبت أنه مفيد للغاية.

* إجراء مكالمات باستخدام مساعد جوجل

يخطط "واتساب" للعمل على ميزة ستمكن المستخدمين من إجراء مكالمات باستخدام مساعد جوجل Google Assistant. وسيمكن إجراء كل من مكالمات الصوت والفيديو عن طريق مساعد جوجل.

ستحتاج إلى تحديث "واتساب" ومساعد جوجل من خلال المتجر. وبمجرد تحديثه، كل ما عليك فعله هو تشغيل مساعد جوجل وتقول: "مرحبًا جوجل، واتساب فيديو <اسم جهة الاتصال>".