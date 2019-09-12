المجلس الأعلى للطاقة في دبي يُسلط الضوء على جائزة الامارات للطاقة 2020 في القاهرة

تهدف الجائزة إلى تعزيز الممارسات والتقنيات لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وزيادة الطاقة المتجددة

عقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي مؤتمراً صحفياً (12 سبتمبر 2019) في مدينة القاهرة، لتسليط الضوء على الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة 2020 التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة"، وذلك في إطار خطتها الترويجية في الدول التي تشمل منطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا .

حضر المؤتمر الصحفي سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وطاهر دياب الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، وعلي السويدي نائب رئيس لجنة التسويق والفعاليات لجائزة الإمارات للطاقة، و سعادة السيد جمعة مبارك الجنيبي ، سفير دولة الامارات في القاهرة و السيد الدكتور المهندس أحمد محمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لمتابعة الهيئات ، و السيد المهندس هاني ضاحي وزير النقل و المواصلات الأسبق و نقيب عام المهندسين. كما حضر المؤتمر كبار المسؤولين في قطاع الطاقة في الجمهورية المصرية وممثلون من الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المعنية بتقنيات الطاقة النظيفة.

وشهد المؤتمر الصحفي تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور بغرض التعرف على تفاصيل الجائزة وفئاتها وكيفية المشاركة بها. واستعرض‏ ممثلو المجلس أهمية جائزة الإمارات للطاقة في دعم وتكريم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة التي تم تطبيقها، والتي تتميز بالابتكار، والتدابير المثالية منخفضة التكاليف لتوليد الطاقة المتجددة.

وتهدف الجائزة إلى استقطاب الأفراد والمراكز البحثية ومؤسسات القطاعين العام والخاص المبتكرين للمشاركة في الجائزة، كما ترمي إلى جذب أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والممارسات والأعمال الرائدة المعنية بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز انتاج الطاقة المتجددة. وتعمل الجائزة ضمن فئاتها العشر بغرض على تكريم وتشجيع مختلف الاطراف المعنية على المضي قدماً في ابتكار وسائل وتقنيات جديدة في استخدام الطاقة النظيفة.

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وأكد سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة عن سعادته بالتواجد والترويج لجائزة الإمارات للطاقة في القاهرة لما تتمتع به من ريادة في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما سيشكل قيمة مضافة للجائزة، وقال:" شرعت الحكومة والعديد من الشركات والمؤسسات المصرية في تنفيذ برامج استدامة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. ومن خلال إطلاق الجائزة في القاهرة، فإننا نهدف إلى استقطاب الافراد من الشباب والجهات المبتكرة وعرض مشاريعهم المبتكرة التي تساهم بفعالية في تعزيز الاستدامة وصناعة مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وأضاف: "تعد جائزة الإمارات للطاقة منصة رائدة يستعرض خلالها أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال استخدام الطاقة وترشيدها، وتشكل المشاركة ضمن فئات الجائزة فرصة كبيرة أمام مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الطاقة والبيئة المصرية، بالإضافة إلى كبرى الجامعات والمراكز البحثية لإبراز أحدث ابتكاراتهم أمام كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة".

الجدير ذكره أنه بالإضافة إلى القاهرة، فقد تم الترويج للدورة الرابعة من الجائزة في كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وستمنح جائزة الإمارات للطاقة 2020 الجائزة لـ 10 فئات، هي جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الكبيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أكثر من 500 كيلوواط)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الصغيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أقل من 500 كيلوواط)، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة للابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، بالإضافة إلى جائزة تقدير خاصة.