مجلس السيادة يعلن إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لحين إتمام عملية السلام

أعلن مجلس السيادة فى السودان أنه تم الاتفاق مع الحركات المسلحة،على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية، والمجلس التشريعى، إلى حين اكتمال عملية السلام .

وكان مقرر أن يُشكل مجلس السيادة فى غضون 90 يوما من توقيع اتفاق ترتيبات نقل السلطة فى 17 اغسطس الماضي، علما بأن اتفاق المبادئ بين الحكومة السودانيةوالحركات المسلحة،حدد 14 أكتوبر المقبل، موعدا لبدء مباحثات السلام، ووضع شهرين سقفا زمنيا لإتمامها .

وعاد إلى الخرطوم اليوم الخميس، وفد مجلس السيادة الانتقالى بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعد توقيع “إعلان المبادئ وبناء الثقة” مع الحركات المسلحة فى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

Advertisements

وقال عضو الوفد الناطق الرسمى باسم مجلس السيادة محمد الفكى سليمان، فى مؤتمر صحفى، إن مفاوضات السلام مع “الجبهة الثورية” و “الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو”، ستبدأ الشهر المقبل، وهناك لجنة مشتركة ستعكف على وضع الجدول الزمنى والقضايا التى ستدرج فى العملية التفاوضية.

وأكد الفكى التزام واستعداد الحكومة لتحقيق سلام شامل فى السودان، مشيرا إلى الاتفاق على جملة من المواضيع، لتهيئة أجواء التفاوض، شملت وقف العدائيات بما فيها وقف إطلاق النار وفتح ممرات الاغاثة وإطلاق سراح الأسرى ورفع الحظر عن قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

وأضاف أن الأطراف أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل فى غضون شهرين من بدء الحوار.