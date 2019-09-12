احتجاجات حاشدة بالخرطوم تطالب بتعيين رئيس القضاء والناب العام



تظاهر آلاف السودانيون اليوم "الخميس" امام القصر الجمهوري بالخرطوم، مطالبين بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. تظاهر آلاف السودانيون اليوم "الخميس" امام القصر الجمهوري بالخرطوم، مطالبين بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. ورصد "اخبار الخليج 365" إنتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة السودانية وإغلاق الطريق الرئيسي في مقابلة القصر الجمهوري، دون ان تعترض سير الموكب. وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى مسيرة مليونية لتقديم مذكرة احتجاجية لمجلس السيادة على تأخير تعيين رئيس القضاء والنائب العام. ويذكر أن العسكريين في مجلس السيادة رفضوا تعيين مولانا عبد القادر محمد احمد، مرشح قوى اعلان الحرية والتغيير، رئيس للسلطة القضائية، كما اعترضوا على تعيين مولانا محمد عبد الحافظ في نائبا عاما للبلاد.



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