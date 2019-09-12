بشأن غور الأردن.. اتصال هاتفي بين الملك سلمان ومحمود عباس

اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هاتفيا اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم منطقة غور الأردن إلى الدولة الإسرائيلية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جدد الملك إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967. وأكد العاهل السعودي "أن هذا الإعلان يعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

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