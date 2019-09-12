وزير الخزانة الأمريكي: لا خطط حتى الآن لعقد لقاء بين ترامب وروحاني

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن لا خطط حتى الآن لعقد لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني. وأكد أن واشنطن لا تزال حتى الآن مستمرة بممارسة الحد الأقصى من الضغوط ضد إيران.

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