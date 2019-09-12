ويهدف المشروع إلى تحديد إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء البشرية وتطويرها "للمحافظة على الحياة البشرية"، وحماية الأشخاص الذين تنقل الأعضاء منهم وإليهم، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
ويشتمل مشروع النظام على ثمان وعشرين مادة، يصوت عليها المجلس بعد انتهاء إجازة أعضائه.
ويعتبر التبرع بالأعضاء البشرية موضوعا شائكا تسبب في اختلافات كبيرة بين رجال الدين المسلمين، بين مؤيد للعملية ومعارض لها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. نحو التصويت على تشريع خاص بالتبرع بالأعضاء البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.