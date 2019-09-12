"الكهرباء": بلاغات ضد من يعتدون على العاملين

شدد المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إبراهيم محمد حامد على ضرورة فتح بلاغات ضد كل من يعتدي على العاملين أثناء أداء عملهم، ووجه الإدارة القانونية بالشركة بضرورة متابعة البلاغات متابعة لصيقة.

ويأتي توجيه مدير شركة التوزيع جراء تعرض اثنين من الفنيين التابعين لمكتب الكلاكلة شرق للاعتداء بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب أثناء عملهم أسفرت عن إصابة أحد الفنيين إصابات متعددة في الرأس والوجه والأرجل بجانب إصابة الفني الآخر في قدمه حيث تم تدوين بلاغ بقسم الكلاكلة.

وشكا حامد من تكرار ظاهرة الاعتداء على العاملين في عدد من المكاتب وفرق عمل الطوارئ أثناء توجههم لإصلاح الأعطال، داعيا زبائن الشركة لضبط النفس وتجنب العنف والتعاون مع العاملين والمساعدة في حمايتهم من الظواهر السالبة التي تتسبب في تأخير وإعاقة العمل.