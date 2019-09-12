السيول تجتاح قرى بـ"النيل الأبيض"

اجتاحت السيول أجزاء واسعة من قرى منطقة (الحديب) بمحلية الجبلين. ووقف والي النيل الأبيض المكلف حيدر على الطريفي على الأضرار والخسائر التي خلفتها السيول بتلك القرى، ووجه إدارة الدفاع المدني وغرفة الطوارئ بالولاية بإجراء المعالجات اللازمة لحماية المنازل التي تحيط بها المياه من كل الاتجاهات وتوصيل المواد الإغاثية لبعض القرى التي انقطعت جراء السيول مع توفير (1000) جوال بلاستيك لعمل المتاريس لحماية الجزء الشرقي من المنطقة من السيول.

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