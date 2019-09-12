د.”حمدوك”: مستعدون للتعاون مع البنك الدولي

الخليج 365 :

أكد رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان، بينما يقود وزير المالية، إبراهيم البدوي، وفد السودان للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد المقام بواشنطون في الفترة من 15-20 أكتوبر المقبل.

والتقى رئيس الوزراء يوم الأربعاء بمكتبه بمجلس الوزراء، مديرة البنك الدولي للسودان، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، كاري تورك، وذلك بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم محمد البدوي.

وأكدت كاري استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية، موضحة أن البنك يعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، مشيرة إلى أنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

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وقال البدوي بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن مشاركته في اجتماع البنك الدولي، تأتي في إطار حرص السودان على المشاركات الدولية الكبرى خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والسياسي.

ونوه الوزير إلى ترتيبات مكثفة لعقد عدد من اللقاءات مع وزراء المالية على المستوى الإقليمي ودول الجوار والمنطقة، بجانب لقاءات بالأعضاء الدوليين للشؤون النقدية والمالية واللجنة الدولية للتنمية.

بينما كشفت مصادر دبلوماسية، عن مناقشة وزير المالية لإمكانية إعفاء ديون السودان الخارجية، باعتبار أن السودان استوفى الشروط كافة لإعفاء الدين الخارجي عقب التطورات الأخيرة التي حدثت بالبلاد.