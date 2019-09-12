شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

التوقيع بين الحكومة والحركات وتأجيل “التشريعي” وحكومات الولايات

القبض على (15) مسؤولاً بالبحر الأحمر بتهم فساد

إقالة عدد من مديري الجامعات واستئناف الدراسة مطلع أكتوبر الانتباهة

استقالة سارة نقد الله

الحكومة و”الثورية” تتفقان على إرجاء تشكيل البرلمان وتسمية الولاة

إعلان وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية بالسبت

وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا في الخرطوم قريباً

وفاة شخص بالعاصمة يشتبه إصابته بالكوليرا

التغيير بتدفع بترشيحات سفراء الخارجية السوداني

“السوداني” تتحصل على تفاصيل إعلان جوبا بين الحكومة والحركات

استئناف الدراسة بالجامعات مطلع أكتوبر وإعفاء عدد من المديرين

القبض على (15) مسؤولاً بالبحر الأحمر بتهم الفساد

نيابة غسيل الأموال تستدعي وكيل جامعة الخرطوم

عقار يطالب بالحكم الذاتي للمنطقتين

أفورقي يزور الخرطوم بالسبت.. التيار

سلام السودان يبدأ من جوبا بتوقيع اتفاق إطاريّ

إعفاء مديري الجامعات واستئناف الدراسة

السيادي والجبهة الثورية يتفقان على إرجاء “التشريعي” والولاة

إفادات صادمة لشقيق المعلم القتيل “أحمد الخير” في المحكمة

مكتب سلفاكير يكشف لـ”التيار”: اكتمال الاستعداد لاستقبال رئيس الوزراء

وزير العدل يؤكّد أهمية مراجعة القوانين الجريدة

الحكومة توقع اتفاق “مبادئ” مع الثورية وإعلان جوبا مع الحلو

وقفة احتجاجية أمام العدل تطالب بالإفراج عن موسى هلال

“الشرطة” تنفي تغيير أو إلغاء الجواز السوداني

تجمّع الأساتذة يطالب بإقالة مجالس إدارة الجامعات

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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