سحلية تجبر رجلا على النوم مع سيدتين

اعتقل رجل يبلغ من العمر 20 عاما في ماليزيا بعد ضبطه في سرير واحد مع امرأتين في ولاية ترينغانو.

اعتقل موظفو إدارة الشؤون الدينية الرجل بعد ضبطه في أحد المنتجعات السياحية وهو نائم إلى جوار امرأتين في سرير واحد.

وتحدث الرجل عن قدومه إلى المنتجع مع السيدتين، حيث استأجروا كوخين منفصلين ومتجاورين، وإحدى السيدتين هي زوجته، ليضطر ليلا إلى النوم عندهما هربا من السحالي.

وفي حوالي الساعة الثالثة صباحا قام فريق من موظفي إدارة الشؤون المدنية في الولاية بإجراء جولة تفتيشية لملاحقة المخالفين حيث عثرو على الرجل، بحسب ما نقل موقع "Coconuts".

وتعتبر ولاية ترينغانو من أكثر الولايات المحافظة في ماليزيا. ففي عام 2018، تمت محاكمة سيدتين حاولتا ممارسة الجنس في سيارة، وقضت المحكمة بضربهما ست مرات بعصى وتغريمهما 3.3 ألف رينجت ماليزي.